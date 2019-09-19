Якутск, , 08:02 — REGNUM Асфальтоукладочные работы в Якутске будут идти до конца сентября, тогда как раньше эти работы проводились до поздней осени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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18 сентября начаты работы по укладке асфальта на улице Школьная. Далее подрядчик займётся асфальтированием улицы Газовиков, где уже уложено основание.

«До 26 сентября будут завершены работы на улице Пилотов, Школьная, Газовиков, Ларионова, Чайковского. По Хатынг-Юряхскому шоссе осталось заасфальтировать 2,5 километра дороги, все работы запланированы до конца сентября», — пояснили специалисты горадминистрации.

По графику будут приняты дорожные работы и на остальных улицах Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске в 2018 году разразился скандал, когда жители увидели как асфальт укладывают в снег. Глава города Сардана Авксентьева назвала произошедшее «форменным безобразием» и сказала не оплачивать работы.