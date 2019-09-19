Москва, , 07:54 — REGNUM По итогам восьми месяцев средняя премия полисов ОСАГО легковых машин, принадлежащих физлицам, сократилась на 3,96%, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Об этом сообщается на сайте организации.

По информации РСА, самое большое снижение премии произошло в Магаданской области. Там за отчётный период она в среднем снизилась на 30%, что составляет 1060 рублей.

В союзе автостраховщиков также назвали регион, где произошел максимальный рост премии ОСАГО — это Тува. Здесь увеличение средней премии равно 9,17% (244 рублей).

«Результаты, которые мы наблюдаем уже 8 месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной — средняя премия в целом продолжает снижаться», — сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он также добавил, что этот тренд продолжится и дальше.

Напомним, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что стоимость ОСАГО для аккуратных водителей может снизится в три-четыре раза после реформы расчета тарифов. Однако это снижение будет касаться только тех водителей, которые соблюдают ПДД, не создают угрозы для других участников движения и не попадают в ДТП. Для таких автолюбителей страхование будет обходиться дешевле.

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