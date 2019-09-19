Сеул, , 07:50 — REGNUM Южнокорейская компания SK Telecom будет сотрудничать с американским университетом Minerva Schools at KGI на протяжении трех месяцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители южнокорейской компании начнут проводить совместные работы и проекты в сфере сети пятого поколения 5G и искусственного интеллекта с 20 сентября.

Университет Minerva Schools at KGI был открыт в 2014 году. Известен своими совместными проектами с глобальными компаниями, социальными предприятиями и государственными учреждениями семи городов мира, включая Сан-Франциско, Сеул и Берлин.