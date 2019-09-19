Уфа, , 07:43 — REGNUM Комплекс по выращиванию и переработке рыбы планируют создать в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

До 200 тонн радужной форели в год планирует разводить в Ишимбайском районе республики ООО «АЭРОМЕД». По словам инвестора, для реализации данного проекта потребуется порядка 185 млн рублей.

Кроме радужной форели проект предусматривает изготовление полуфабрикатов и готовых блюд, в том числе изготовление икры осетровых пород рыб.

По словам учредителя ООО «АЭРОМЕД» Валерия Канафьева, для этих целей уже реконструированы помещения в Салавате и закуплена часть оборудования.

«Параллельно в районе ведётся поиск прудов для разведения рыбы», — сообщил он на заседании инвестиционного комитета в правительстве Башкирии.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, очень важно, чтобы при поиске прудов не закрыли те пруды, куда ходят на рыбалку местные жители.

По сообщению пресс-службы правительства республики, часть затрат на закупку оборудования и рыбопосадочного материала будет субсидирована.