Москва, , 07:41 — REGNUM Стартует прием заявок на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В хакатоне примут участие команды разработчиков цифровых продуктов и сервисов, сообщается на портале градоначальника.

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По итогам отбора в хакатоне смогут принять участие не больше 250 команд. Заявки от принимаются до 10 ноября.

Команды из 3−5 человек должны будут решить задачу по одному из пяти направлений: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.

Победители хакатона получат премию «Лидеры цифровой трансформации» в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июле 2019 года состоялся региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей».

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