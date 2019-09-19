Курган, , 07:33 — REGNUM В аэропорту Кургана с марта 2020 года запускается второй рейс на Москву. К нынешнему единственному ежедневному утреннему рейсу добавится вечерний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Прорабатываться вопрос об открытии рейсов до Санкт-Петербурга, а также в города Югры и Ямала — в Надым, Новый Уренгой и Сургут. Планируется открыть рейсы до российских курортов — в Симферополь и Сочи.

О том, что аэропорт Кургана находится в «полуспящем состоянии» говорилось во время визита министра финансов России Антона Силуанова в Курганскую область в августе 2019 года. Первые шаги по оживлению работы воздушной гавани сделаны.

Напомним, ОАО «Аэропорт Курган» принадлежит акционерам: ООО «Аэрофьюлз групп» — 62,4% акций, ООО «Аэропроект сервис» — 18,5% акций, и 17,3% — у ООО «Энерготек».

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