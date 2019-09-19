Новосибирск, , 07:32 — REGNUM На площадке международного форума «Технопром-2019» обсудили перспективы и возможности проекта «Академгородок 2.0», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по словам директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки России Вадима Медведева, Академгородок 2.0 «является примером успешного развития с точки зрения науки, инноваций и в целом с точки зрения территории, где люди умеют договариваться друг с другом».

А министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев заявил, что задача области «воплотить всё самое лучшее в проекте».

По данным заместителя министра науки и инновационной политики Алексея Фурсова, сейчас завершена работа по формированию более 20 проектов. Также проработаны меры развития научной, социальной и транспортной инфраструктуры Академгородка 2.0.

Как сообщало ИА REGNUM, документы по десяти флагманским проектам создаваемого Академгородка 2.0 ранее были направлены для согласования и включения в федеральные инвестпрограммы.

Напомним, с 18 по 20 сентября в Новосибирске проходит международный форум технологического развития «Технопром-2019».

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