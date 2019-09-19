Уфа, , 07:27 — REGNUM Компания «Роснефть» планирует создать в Башкирии сеть газовых автозаправок. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Проектом, который потребует 2,2 млрд инвестиций, планируется создать более 150 новых рабочих мест.

По словам руководителя ООО «РН Газотопливная компания», дочерней структуры «Роснефти» Павла Котова, на первом этапе компания планирует построить четыре станции. Всего же планируется построить более десяти газовых автозаправок.

По словам и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, при испытании газового комбайна в Башкирии затраты на топливо при его работе оказались в 3,5 раза ниже в сравнении с традиционной техникой. Поэтому очень перспективным направлением является перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров одобрил данный проект и поручил правительству республики проработать возможности выделения земельных участков под строительство газовых АЗС.