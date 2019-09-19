Сеул, , 07:25 — REGNUM Предполагается, что в третьем квартале 2019 года доля южнокорейской компании Samsung Electronics на мировом рынке полупроводниковой памяти DRAM составит 47%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit.

Согласно опубликованным данным, в четвертом квартале 2018 года доля южнокорейской компании на рынке составила 40%, в первом квартале 2019 года — 41%, во втором квартале — 43%.

С другой стороны, эксперты предполагают, что доля другой южнокорейской компании SK Hynix, напротив, сократится до 27%, американской компании Micron Technology — до 22%.

Кроме того, по предварительным данным, Samsung Electronics продолжит лидировать и на мировом рынке флеш-памяти NAND с доле 39%. Второе место займет японская компания Toshiba с долей рынка в 19%. В то же время доля SK Hynix на рынке флеш-памяти сократится до 10%.