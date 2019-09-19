Пермь, , 07:08 — REGNUM В Пермском крае увеличилось количество проблемных объектов строительства. На начало августа числилось 13 долгостроев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя, сейчас таких объектов уже 49.

В ведомстве такую ситуацию объяснили изменениями критериев определения проблемных домов, которые произошли на федеральном уровне. Согласно поправкам в реестр проблемных объектов автоматически включаются дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи в эксплуатацию. В результате добавились дома с нарушенными сроками передачи дольщикам более чем на полгода.

Чиновники обратили внимание на то, что с изменениями в федеральном законе процедура получения государтсвенной помощи дольщикам, чьи дома признаны проблемными, значительно упрощается.