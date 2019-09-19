Киев, , 07:12 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послами стран «Большой семерки» (G7) ключевые направления развития экономики страны. Информация о встрече размещена на странице Гончарука в Facebook.

«Совместно с коллегами-министрами провели встречу с послами стран «Большой семёрки». В фокусе совместной работы — поддержка развития государственного управления, экономического развития и энергетического сектора. Важнейшим приоритетом является системная борьба с коррупцией», — говорится в сообщении.

Гончарук подчеркнул важность поддержки Украины по этим вопросам странами «Большой семёрки».

Напомним, что в перечне мер, намеченных новым кабинетом для выведения экономики Украины из кризиса, числится введение в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения

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