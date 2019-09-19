Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Пятый раз за год прибавил в цене бензин на заправках Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бензин на АЗС региона прибавил в цене 25 копеек. АИ 92 стоит теперь 43,25 рубля, АИ 95 — 45,08, АИ 98 — 45,99 рубля. Дизельное топливо продают по цене 47,44 рубля.

Это уже пятое с начала года подорожание топлива на АЗС региона. СМИ края, со ссылкой на собственные источники, сообщают, что это подорожание, скорее всего, не последнее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке бензин подорожал шестой раз за год.