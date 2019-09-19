Москва, , 07:06 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 18 сентября ростом по доллару и евро, и после первого часа торгов рубль стал укрепляться по всему рынку. Цена на нефть была стабильная в первой половине торгов, поэтому участники рынка сфокусировались на заседании FOMC, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по рублю завершились ростом. По итогам дня он подорожал к доллару на 0,33%, до 64,15 руб., к евро — на 0,75%, до 70,73 руб., к фунту — на 0,19%, до 80,45 руб.

По итогам двухдневного заседания комитет открытого рынка ФРС США понизил основные процентные ставки на 0,25%, до 1,75−2,00%. Буллард голосовал за снижение ставок на 0,5%, Розенгрен и Джордж голосовали за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне.

Согласно точечному прогнозу ФРС, дальнейшего снижения ставок в этом году не ожидается. Доллар укрепился, поскольку решение было ожидаемым и заложено в цену.

Аукционы Минфина РФ прошли успешно. Из предложенных ОФЗ на сумму 25,3 млрд рублей, выручка составила 23,08 млрд. Снижение цен на нефть на американской сессии не оказало влияния на рублевые пары. Рубль по итогам дня укрепился ко всем основным валютам.

Сегодня, 19 сентября, нефть торгуется в небольшом плюсе. Заседание FOMC прошло. Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Нефть торгуется выше $63.

На фоне налогового периода тенденция к укреплению рубля сохранится. Цель по доллару на сегодня — 63,75 руб.

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