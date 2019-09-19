Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В Новосибирской области уборочная кампания пройдёна более чем наполовину, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 723 тыс. гектаров (51%). Валовой сбор зерна составляет 1,48 млн тонн, из которых около 700 тысяч тонн — пшеница. Средняя урожайность зерновых на 18 сентября оценивается на уровне 20,5 центнеров с гектара.

Наиболее высокие темпы уборки в Сузунском (78%), Болотнинском (70%), Колыванском (67%) и Маслянинском (66%) районах. Аутсайдеры — хозяйства районов Барабинской зоны. Как объясняют власти, уборочной кампании здесь мешает погода.

«Сельхозпроизводители выполнили на 41% план по засыпке семян, в прошлом году на аналогичную дату этот показатель не превышал 10%. Картофель выкопан на 47% уборочных площадей, овощи собраны с 234 гектаров — это около 30% от плана», — сообщают в министерстве сельского хозяйства.

На уборку урожая в регионе вышли 3 376 зерноуборочных комбайнов и 759 валковых жаток.

В 2019 году для хозяйств региона было приобретено более тысячи сельхозтехники и оборудования на общую сумму 4,14 млрд рублей.