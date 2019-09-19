Казань, , 06:26 — REGNUM Фармацевтическая компания из Индии, работающая на рынке производства медизделий и лекарств уже 16 лет, посетила Татарию с рабочим визитом и с целью выбора площадки под локализацию производства. Делегацию компании «Greencross export pvt.ltd.» возглавил управляющий директор Тарун Кумар Тияги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Совещание с гостями из Индии провёл замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев. Тарун Кумар Тияги в своём выступлении отметил, что компания в Индии является ведущим экспортёром фармацевтической продукции, создана в городе Ахмедабад в 2003 году. Продукция поставляется в страны Латинской Америки, Африки. На сайте компании уточняется, что с 2011 года поставки продукции осуществляются и в Россию. Уточняется также, предприятие связано с 50 фармацевтическими производственными предприятиями, работающими не только в Индии, но и Китае.

Для возможного размещения производства гостям представили возможности трёх промплощадок — АО «Химический завод имени Л.Я. Карпова», особой экономической зоны «Алабуга» и АО «Химград».

Напомним, весной 2018 года Татария заявила о планах по созданию на территории региона кластера для развития фармацевтической сферы. Фарммедполис запланирован в формате проектного офиса.

Для справки: В 2016 году фармацевтические предприятия Татарии произвели продукции на 5,7 млрд рублей.

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