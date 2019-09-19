Якутск, , 06:26 — REGNUM С 2020 года по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на строительство второй очереди Якутского онкологического диспансера с радиологическим отделением, поликлиникой и стационаром выделят деньги из федерального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С 2020 года строительство онкодиспансера будет идти за счёт федеральных денег по нацпроекту. И в ближайшие годы объект будет достроен. Сейчас мы ведём стройку из бюджета республики, в 2018 году завершили реконструкцию первой очереди — радиологического отделения на 30 коек», — рассказал премьер-министр правительства Якутии Владимир Солодов.

В девяти медицинских учреждениях открываются центры амбулаторной онкологической помощи — в поликлинике №1 города Якутска, в больницах №2 и №3, медцентре Якутска, в Мегино-Кангаласской, Нерюнгринской, Мирнинской, Алданской и Нюрбинской районных больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости софинансирования строительства онкологического центра в Якутии глава республики доложил в 2018 году президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства заверил, что федеральный бюджет выделит средства в рамках нацпроекта «Здравоохранение»:

"Софинансирование со стороны республики даже в объёмах более пяти процентов в 2019 году с тем, чтобы уже с 2020 года диспансер строился за счёт федеральных средств по нацпроекту «Здравоохранение».