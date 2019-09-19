Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:17 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) проводит поэтапное подключение теплоносителей в Новокузнецке. Как пояснили корреспонденту ИА в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», согласно утверждённому администрацией города графику, подача тепла жилому фонду осуществляется в период с 17 до 22 сентября.

Отопительный сезон в Новокузнецке СГК

«По распоряжению главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, старт отопительному сезону был дан 15 сентября. В минувшие выходные дни тепловые сети в контуре Кузнецкой ТЭЦ были поставлены на циркуляцию, а 16 сентября энергетики приступили к подаче тепла в образовательные и лечебные учреждения города. На сегодняшний день в Новокузнецке отопление получили все объекты социальной сферы», — пояснили в СГК.

В контуре Кузнецкой ТЭЦ полностью подключены к теплу жилые дома Орджоникидзевского района, 94% домов в Кузнецком района и 78% — в Центральном районе.

«Необходимо отметить, что оперативность подключения к теплу каждого дома в немалой степени зависит от правильных действий специалистов управляющих организаций. Задать вопросы, связанные с запуском тепла, можно по телефону «горячей линии» Комитета ЖКХ г. Новокузнецка: 71−03−37 (пн.-пт., с 8.30 до 17.30) или направить на электронную почту: obr_gr@gkh-nk.ru», — подчеркнули в СКГ.

Напомним, в Кемерове к подаче тепла в жилой фонд СГК приступит 19 сентября.

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