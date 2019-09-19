Владивосток, , 06:00 — REGNUM В Приморье до конца 2019 года будут сданы в эксплуатацию четыре мусоросортировочные станции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые комплексы по сортировке и обращению с твёрдыми коммунальными отходами появятся в Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске и посёлке Ярославский. В посёлках Светлогорье и Восток установят перегрузочные станции с подпрессовкой мусора. Для Лазовского, Ольгинского, Партизанского и Ханкайского районов будут приобретены четыре самосвала для доставки вторичного сырья от мусоросортировочных комплексов до мест переработки. Для этого в бюджете Приморья предусмотрено 212 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске будет построен мусороперерабатывающий комплекс, в состав которого войдёт перегрузочная станция и полигон для хранения.