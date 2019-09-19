Казань, , 05:13 — REGNUM Арбитраж Татарии прекратил производство по банкротному делу компании «Казанский уксусный завод». Спор между должником и кредиторами закончился подписанием мирного соглашения, но здания цехов отойдут одному из кредиторов в качестве отступного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мирному соглашению завод должен будет выплатить более 26,49 млн рублей кредиторов. Сторонами соглашения являются кредиторы — ЗАО «Управляющая Компания «РУСТ», банк «Ак Барс», Гульнадия Мусина и директор завода Рустэм Мусин. Завод в качестве отступного основному кредитору — компании «РУСТ» — передаёт шесть зданий, в том числе цеха, участок и одно помещение.

Напомним, предприятие ведёт историю с 1991 года, уставный капитал — более 2,8 млн рублей. Завод весной 2018 года попал под наблюдение. Процедуру несостоятельности инициировал кредитор-физлицо. Среди кредиторов также отметился и коммерческий банк экономического развития «Банк Казани». За несколько лет было предпринято несколько попыток обанкротить предприятие. А в апреле 2018 года производственные здания предприятия, которое в 1999 году попало в список социально значимых, и вовсе выставили на торги.

19 декабря 2018 года предприятие объявили банкротом и открыли конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложили на Динара Сибгатова (члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»).

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