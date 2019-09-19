Москва, , 04:47 — REGNUM Московский арбитраж 4 декабря 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», чьим единственным акционером является Минтранс РФ, к АО «Авиакомпания «Ираэро». Сумма претензий составляет почти 230 млн рублей. Ранее этот же истец потребовал с иркутского предприятия почти 0,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Второй иск был подан 11 сентября 2019 года, к производству его приняли 18 сентября. Сумма претензий — 229 048058,61 рубля.

Финансовые претензии госкомпании не единственные. Так 18 сентября 2019 года нижегородский арбитраж удовлетворил иск АО «Авиакомпания «Волга-Авиа» к иркутскому авиаперевозчику о взыскании 3 902 489,25 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная транспортная лизинговая компания в августе 2019 года уже подала иск к иркутскому перевозчику на сумму свыше 481 млн рублей. ПАО ранее предоставило авиакомпании несколько самолётов Sukhoi Superjet 100.

Читайте также: Госкомпания требует почти 0,5 млрд рублей с авиакомпании «Ираэро»