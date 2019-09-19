Южно-Сахалинск, , 04:54 — REGNUM Минтранс Сахалина рекомендовал областным властям эффективнее осваивать средства, выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это касается не только Сахалина. Дальневосточные регионы — в «красной зоне» по реализации проекта. Из выделенных Дальнему Востоку из госбюджета 111,2 млрд рублей в 2019 году, освоены только 47,7 млрд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2021 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги России» дальневосточные субъекты получат 37 млрд рублей на дороги вне городских агломераций, 30 млрд рублей на дороги в 12 крупных городах ДФО.

С 2022 года федеральных трансфертов не будет, вместо них придется привлекать дополнительные доходы, привлеченные в бюджеты регионов за счет акцизов на нефтепродукты.

В 2019 году проводить работы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» многим регионам ДФО помешал паводок и экстремальные осадки. В «красной зоне» находятся Забайкальский и Приморский края, Сахалин, Амурская область, Чукотка и ЕАО. В частности, на Сахалине из-за особенностей рельефа и островного положения, строительный сезон начинается намного позже, чем на материке и длится до ноября. Таким образом, время для островных дорожников в этом году пока есть.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожники Забайкалья оказались шокированы громадными деньгами, поступившими в регион в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также небывалым объёмом работ. У них не оказалось достаточного опыта для таких грандиозных работ, поэтому сроки несколько сдвигаются.