Казань, , 04:35 — REGNUM Решением арбитража Татарии управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани было привлечено к административной ответственности за невыполнение в срок предписания инспекция государственного строительного надзора республики. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полный текст решения пока не изготовлен, потому неизвестно о каких именно нарушениях и на каком объекте идёт речь.

«Привлечь муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани», г. Казань (ОГРН 1 061 655 000 087, ИНН 1 655 065 586) к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания, в виде штрафа в размере 55 000 рублей», — говорится в результативной части решения.

Напомним, в марте 2019 года это же управление по инициативе инспекции было оштрафовано на 50 тыс. рублей. Тогда в основу спора легли нарушения при строительстве автодороги, соединяющей улицы Максимова и Амирхана.