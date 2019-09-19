Казань, 19 сентября 2019, 04:35 — REGNUM Решением арбитража Татарии управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани было привлечено к административной ответственности за невыполнение в срок предписания инспекция государственного строительного надзора республики. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Полный текст решения пока не изготовлен, потому неизвестно о каких именно нарушениях и на каком объекте идёт речь.
Напомним, в марте 2019 года это же управление по инициативе инспекции было оштрафовано на 50 тыс. рублей. Тогда в основу спора легли нарушения при строительстве автодороги, соединяющей улицы Максимова и Амирхана.