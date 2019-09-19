Анадырь, , 04:45 — REGNUM Власти Чукотки утвердили механизм выплаты регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По распоряжению губернатора региона Романа Копина, новой мерой соцподдержки, смогут пользоваться семьи, в которых второй ребёнок родился (усыновлён) в 2019 году. Сумма маткапитала — 135 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке приняли поправки в региональный закон, согласно которым будут назначаться выплаты на третьего и каждого следующего ребёнка.