Нижний Новгород, , 03:48 — REGNUM Нижегородстат обнародовал зарплатные итоги за семь месяцев 2019 года. Показатель составил 34 410 рублей, увеличившись относительно этого же периода 2018 года на 7,1%. Отдельно в июле начисленная номинальная заработная плата в регионе была порядка 34 646 рублей и рост относительно июля 2018 года был почти на 10%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С января по июль 2019 года фонд начисленной зарплаты был 276 938,7 млн рублей при июльских итогах 39 737,7 млн рублей. Рост показателя за весь рассматриваемый период относительно 2018 года отмечался на 6,9%, а отдельно по июлю — на 9,4%.

Напомним, по подсчётам органов статистики, в области работают в различных организациях 1149,7 тыс. человек, из которых 788,9 тыс. человек на предприятиях, что не относятся к малому бизнесу. При этом в целом спад по среднесписочному составу относительно данных на тот же период 2018 года был на 2 тыс. человек, а по малому бизнесу — на 1,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по Поволжью к сентябрю 2019 года наблюдался рост просроченных долгов по зарплате. На сегодня показатель превышает 249 млн рублей.

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