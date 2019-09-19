Благовещенск, , 03:35 — REGNUM В 2020 году трасса Благовещенск — Свободный перейдёт в федеральную собственность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение связано с возросшим значением магистрали после открытия моста через Амур, соединяющего китайский город Хэйхэ с российским Благовещенском. При прогнозе возрастания транспортного трафика, затраты на обслуживание трассы значительно возрастут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске состоялась стыковка моста через Амур, который соединил Россию и Китай. Этот мост станет основным элементов транспортной системы, выстраиваемой между двумя странами.