Красноярск, , 03:07 — REGNUM В Красноярске отставание по графику капительного ремонта сокращается, на сегодняшний день бригады работают на 289 домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска, уточнив, что отставание от графиков зафиксировано по 61 дому.

В начале сентября таких домов было 70. При этом по графику капремонт должен идти в 350 многоэтажных домах.

По словам замруководителя департамента городского хозяйства Владимира Стаканова, невыходы подрядчиков на некоторые дома связаны с коррекцией графиков.

«Мы сейчас настаиваем на том, чтобы рабочие не начинали новые объекты, пока не закончили работы, которые нужно проводить в тёплую погоду», — отметил Стаканов.

Всего план в Красноярске составляет 950 домов, из них сданы 207. По 479 многоэтажкам заключили контракты, 250 домов — в зоне риска. В мэрии пояснили, что это дома блочной застройки, аварийные дома и дома, в которых стоимость превышает определённый законодательством предельный лимит.

Стаканов подчеркнул, что на следующие три года правительство утвердило большие предельные лимиты, чем в этом году. Поэтому собственники на собраниях должны решить: перенести срок работ на 2020 год, либо увеличить взнос на капремонт, чтобы перекрыть разницу. В настоящее время превышение предельной стоимости работ зафиксировано примерно в 70 городских многоэтажных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс назвал ситуацию с проведением работ по капремонту в Красноярске «далёкой от идеала». Глава региона потребовал от мэра Красноярска Сергея Ерёмина в течение месяца завершить текущие работы по капремонту.

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