Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Федеральная резервная система США понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75−2% годовых. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба американского финансового регулятора.

Как уточняется, данное решение принято комитетом ФРС по операциям на открытом рынке «в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также с учётом ослабленного инфляционного давления».

ФРС понижает базовую ставку уже второй раз за текущий год. В июле показатель также был понижен на 0,25 процентных пункта — до 2−2,25% годовых. До этого ставка ФРС не снижалась более десяти лет — с декабря 2008 года.