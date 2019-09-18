Суздаль, Владимирская область, , 20:44 — REGNUM Во Владимирской области в городе Суздале затягивается реализация проекта благоустройства местного «Зарядья». Об этом заявила заместитель директора департамента ЖКХ Минстроя России Юлия Талалайкина, посетившая Суздаль в рамках рабочей поездки.

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В 2018 году владимирские города Суздаль и Гороховец стали одними из победителей конкурса малых городов и исторических поселений. Однако теперь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев обеспокоен ходом выполнения работ, о чём он рассказал в начале сентября врио заместителя губернатора Александру Байеру.

В Суздале в рамках проекта должны благоустроить территорию, прилегающую к Торговым рядам. На это город получил 50 млн рублей. Проект является и частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда».

Разработка документации, экспертиза и строительно-монтажные работы должны завершиться до конца 2019 года, но до сих пор не готовы даже документы. Дело в том, что городские власти изначально представили на конкурс проект, стоящий в три раза больше призового фонда, и его пришлось корректировать. В итоге возникла угроза срыва сроков выполнения проекта. Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров ранее заявил, что выполнение проекта начнётся в ближайшее время.