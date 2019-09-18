Ашхабад, , 20:41 — REGNUM Россия и Туркмения намерены организовать совместные круизные туры по Каспийскому морю, начиная с 2020 года, пишут туркменские СМИ со ссылкой на информацию, поступившую от губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты, а выбор туроператора остается за туркменской стороной.

При этом глава региона выразил надежду на то, что к этой инициативе также присоединятся Азербайджан и Иран.

Первый круиз будет носить название «Сокровища Востока» и будет пролегать через порты Баку, Бэндер-Энзали, Ноушехра, Туркменбаши, Актау, Астрахани, Махачкалы, Дербента и Баку. Стоимость билета оценивается в 10 тысяч — 15 тысяч рублей на человека в сутки.