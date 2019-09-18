Сухум, , 20:12 — REGNUM С 19 по 22 сентября в Калужской области пройдет всемирный форум по хлебопечению «Хлеб — это мир». По приглашению российской гильдии пекарей и кондитеров в мероприятии примут участие представители торгово-промышленной палаты Абхазии. Об этом сообщает 18 сентября «Апсныпресс».

Хлебобулочные изделия @pressa40

Абхазскую делегацию возглавит начальник Управления по работе с членами торгово-промышленной палаты, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

В рамках мероприятия запланированы семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей — Открытый кубок России по хлебопечению, выставка с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов и прочее.

В рамках форума также состоится встреча представителя торгово-промышленной палаты Абхазии с руководством союза «торгово-промышленной палаты Калужской области». Стороны обсудят перспективы сотрудничества между предпринимательскими кругами Абхазии и Калужской области.