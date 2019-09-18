Казань, , 20:11 — REGNUM Новый срок реализации генерального плана развития Казани был оглашён заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства Анастасией Латыповой 18 сентября на пресс-конференции.

Расчеты для генерального плана развития столицы Татарии отодвинули с 2035 года до 2040 из-за задержек со стороны разработчиков.

«Генеральный план утверждается сроком на 20 лет. Соответственно, период на 20 лет разрабатывался генеральным планом очень долго — с 2015 года у нас контракт. С 2015 года были заложены расчетные показатели и рассчитывались данные, которые были проанализированы в генеральном плане», — сказала Латыпова.

Также Латыпова добавила, что основные показатели нагрузки на социальные объекты пересчитываться не будут. Разработчики изначально строили свои расчеты исходя из количества жителей, превышающего средние показатели к 2040 году.

Напомним, генеральный план развития Казани был утвержден в 2007 году и утратит силу 1 января 2020 года. Новый план развития разрабатывается с 2015 года.

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