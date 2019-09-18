Воробьёвка, , 19:24 — REGNUM Свиноводческий селекционный центр планируется построить в Воробьёвском районе Воронежской области. Объем вложений оценивается в 4 млрд рублей. Всего же в животноводство Воробьёвского района планируется вложить более 5 млрд рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено в ходе поездки губернатора Александра Гусева в Воробьевский муниципальный район.

Воронежский губернатор совершил рабочую поездку в Воробьевский муниципальный район Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В частности, глава региона принял участие в открытии машинно-технологической станции «Воробьевская» в селе Лещаное. Здесь компания «Воронежкомплект» провела масштабную реконструкцию: построены новые помещения, установлено механическое производство нестандартизированного оборудования и металлоконструкций. К весне 2020 года планируется сдать корпус на 1800 кв. Инвестиции уже составили порядка 70 млн рублей, а всего планируется вложить 100 млн рублей.

«Сегодня почти нет хороших мастерских по ремонту и обслуживанию тракторов. Когда мы пришли сюда, здесь были станки 30-х годов, даже немецкие. Мы искали по бывшим предприятиям сельхозтехники оборудование и привозили на площадку. Теперь производим бороны, коробки передач, вакуумные насосы. Обслуживаем и ремонтируем тракторы семейства «Кировец». Но полях в регионе работают тысячи таких машин, «Кировец» в два раза дешевле импортных аналогов, но качественный и надежный», — рассказал председатель совета директоров ООО «Воронежкомплект» Александр Ермашов.

На предприятии создано 32 рабочих места, большинство сотрудников — жители села Лещаное. После выхода предприятия на полное мощность число работников увеличится вдвое, в средняя заработная плата составит более 30 тысяч рублей.

Также глава региона побывал на строящейся станции контрольного тестирования животных «Краснопольская» группы компаний «АгроЭко», которая строится в рамках первого этапа соглашения об инвестиционной деятельности между компанией, правительством Воронежской области и администрацией Воробьевского муниципального района. Общий объем инвестиций в объект составляет 1 млрд 137 тыс. рублей, строительство. Объект планирую ввести в эксплуатацию летом 2020 года.

«Мы также планируем открыть в Воробьевском районе селекционный центр по свиноводству. Работы займут два-три года. Это еще около 4 млрд рублей — очень хорошие инвестиции. Для нас также важно создать генетический фонд крупного рогатого скота — как в молочном, так и в мясном животноводстве», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.