Москва, , 18:51 — REGNUM Проект строительства двух отрезков трассы Москва-Казань одобрил министр финансов РФ Силуанов. Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает 18 сентября издание АвтоПарк.

Трасса Rosavtodor.ru

На заседании профильного комитета по транспорту и строительству ГД РФ министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство участков трассы, которые в скорой перспективе станут отрезками большого коридора Европа — Западный Китай.

Первый участок от Москвы до Владимира должен разгрузить трассу М-7, проходящую в этом районе.

Второй участок от Казани до Канаша позволит свободно доехать до Самары и выйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин.

Напомним, в марте этого года широко обсуждались различные варианты строительства трассы Москва-Казань. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опроверг слухи о том, что Владимир Путин полностью отверг строительство трассы.

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