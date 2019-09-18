Рига, , 18:46 — REGNUM Госконтроль Латвии на протяжении нескольких лет проводил детальную ревизию эффективности использования заёмных средств для строительства различных общественных гособъектов в различных самоуправлениях страны. Аудит выявил значительные нарушения. Как пишет сегодня, 18 сентября, латвийский портал национального телерадиовещателя LSM — самоуправления «построили взаймы много ненужного». Всего проверялись 15 самоуправлений. Проверки шли с 2015 года.

Под ненужным подразумеваются объекты, на которые брались займы в государственной кассе, но которые никогда себя не окупят, а расходы на их содержание продолжают расти. Это бассейны, различные другие спортивные объекты или ремонты школ, которые потом закрываются из-за отсутствия учеников.

При этом аудиторы удивляются, что при оформлении займа из госкассы, например, для ремонта школ, в проекте не участвует ни одного представителя минобразования, которые могли бы аргументированно пояснить, почему такого ремонта не нужно — школу собираются закрывать. «Открылась весьма печальная картина будущего», — отмечает ведомство по итогам проверки.