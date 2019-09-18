Москва, , 18:40 — REGNUM Строительство здания Новгородской технической школы начнётся в октябре 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 18 сентября, на выставке «Конструкторское бюро АСИ», организованной в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Проект Новгородской технической школы представили президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Никитин и исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) Юрий Боровиков.

По словам Никитина, планируемая дата ввода здания школы в эксплуатацию — 1 июня 2021 года. Но в НовГУ ждать окончания строительства здания не будут: школа откроется на площадке вуза.

Новгородский губернатор ожидает, что реализация проекта уменьшит отток молодёжи из Новгородской области.

«Появление школы создаст возможности для профессионального развития и самореализации молодых специалистов. Она поможет формированию благоприятной экономической среды, которая будет способствовать развитию бизнеса и производства в регионе», — отметил Андрей Никитин.

Напомним, сейчас Новгородская техническая школа базируется в Политехническом колледже НовГУ, где открыты лаборатории нейротехнологии, беспилотных авиационных систем, виртуальной, смешанной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, технических средств реабилитации. Также в этом году планируется открытие лабораторий прототипирования, неразрушающего контроля и цифровых двойников. В 2020 и 2021 годах планируется открытие ещё 13 лабораторий.

В новом здании Новгородской технической школы разместятся четыре лабораторных блока, зал-трансформер на 1200 мест, конференц-залы, зоны коворкинга. Общая площадь объекта превысит 11,5 тыс. кв метров. Вокруг школы будет создан парк. По замыслу её создателей, ежегодно переподготовку или обучение в Новгородской технической школе будут проходить не менее 3 тыс. человек.

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