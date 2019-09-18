Бишкек, , 18:35 — REGNUM В январе — июне 2019 года работающие в Киргизии страховые компании получили около 523,1 млн сомов (480,5 млн рублей) страховых премий, — пишет «Tazabek» со ссылкой на информацию госфиннадзора.

Ken Flottman

Половина из этой суммы приходится на страхование имущества — более 267,2 млн сомов (245,5 млн рублей). В два с небольшим раза меньше киргизстанцы потратили на личное страхование — 114,4 млн сомов (105,1 млн рублей).

Затем следуют обязательное страхование — 85 млн сомов (78,1 млн рублей), на страхование ответственности — 56,4 млн сомов (51,8 млн рублей).

Меньше всего денег граждане Киргизии вложили за минувшее полугодие в страхование жизни — лишь чуть больше 10,2 тысячи сомов (9,4 тысячи рублей).

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