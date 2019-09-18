Москва, , 18:16 — REGNUM Доля безработных граждан в России в августе 2019 года сократилась до 4,3% от экономически активного населения, что является историческим минимумом. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В августе, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

При этом, как отмечается, в органах службы занятости населения в августе в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тысяч человек, из них 600 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительной оценке Росстата, в августе составила 75,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

Отметим, что безработица в России сокращается уже четвёртый месяц подряд. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в июле, когда показатель составил 4,4%.