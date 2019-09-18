Краснодар, , 18:06 — REGNUM Несостоявшимся признан аукцион по продаже имущества ООО «Отечественная крупяная компания» из Калининского района Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты торгов, опубликованные 18 сентября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом на аукционе были выставлены 11 нежилых построек общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, здание рисоприемника и оборудование рисозавода производительностью до 60 тысяч тонн риса-крупы в год. Общая стоимость лота составила 170,6 млн рублей.

Торги были признаны несостоявшимися, так как выставленное имущество не привлекло ни одного потенциального покупателя. В настоящий момент оно частично находится в залоге у Россельхозбанка.

Напомним, в 2016 году «Отечественная крупяная компания» входила в тройку лидеров по производству и переработке риса в РФ. После нескольких крупных исков в октябре 2018 года предприятие было признано банкротом.

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