Таллин, , 17:55 — REGNUM Власти Эстонии планируют за ближайшие пять лет переманить под эстонский флаг не менее трёхсот торговых судов, а саму Эстонию превратить в некий офшор для торгового судоходства, наподобие Кипра или Мальты. О планах властей сегодня, 18 сентября, пишет эстонский портал Postimees.

В настоящий момент под эстонским флагом не ходит ни одно торговое судно, хотя эстонских моряков в мировом торговом флоте трудится не менее пяти тысяч человек. Правительство намерено кардинально пересмотреть налоговую политику для заманивания торговых судов, которые из-за выгодных условий поменяют порт прописки и поднимут эстонский флаг.

Для этого экипажи таких судов не будут платить социальный налог, только символические ежемесячный взнос в 150 евро, будут освобождены от подоходного налога, для судовладельцев введут вместо подоходного налога налог на тоннаж — судно будет платить государству в зависимости от вместимости.

Доходы в бюджет, по планам инициаторов законодательных поправок, обеспечит плата за регистрацию судов — 20 тыс. евро в год, развитие портовой инфраструктуры. Авторы идеи надеются, что в Эстонии появится множество компаний, которые будут заняты в обслуживании торгового флота.

Глава Эстонского независимого профсоюза моряков Юри Лембера назвал предложения «сплошной демагогией». Кроме прочих пунктов нововведений, которые планируют запустить уже с начала 2020 года, ему не нравится положение об обещании работы на судах под эстонским флагом гражданам третьих стран, которым не нужно разрешение ни на работу, ни на проживание.

Не разделяет оптимизма властей и глава Эстонского союза судовладельцев, член совета компании Tallink Калев Ярвелилль. По его мнению, предложенные условия не переманят суда, которые сегодня ходят под флагами Кипра и Мальты, поскольку они не являются столь конкурентоспособными.