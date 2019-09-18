Тюмень, 18 сентября 2019, 17:33 — REGNUM У Тюменской области есть в запасе ещё 30 лет, чтобы диверсифицировать экономику и слезть с «нефтяной иглы». Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках нефтегазового форума 18 сентября, сообщает Накануне.RU.
Главное направление, в котором регион должен двигаться дальше — это развитие интеллектуального капитала, отмечает губернатор.
Но от сырьевых активов Тюменская область, по словам главы региона, отказываться не будет. В области на сегодня делается ставка на технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти.