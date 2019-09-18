Воронеж, , 17:09 — REGNUM Обращение мэрии Воронежа к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельное значение индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе в размере 7% с июля 2020 года поддержали депутаты гордумы на заседании 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

Такой «приятный» сюрприз в случае, если правительство региона поддержит идею городских властей, ждёт жителей правобережной части Воронежа, дома которых обслуживает ПАО «Квадра», и левого берега, где тепло в дома подаёт ООО «Энерговид». Деньги, как отмечается, планируется направить «на инвестиционные программы».

Дополнительные суммы должны пойти на реализацию инвестиционных программ ООО «РВК-Воронеж», ПАО «Квадра», ООО «Энегровид», ранее заключивших концессионные соглашения по обновлению ветхих коммунальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года депутаты городской думы Воронежа уже обращались к губернатору с просьбой установить для жителей города предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года в размере 5%, также «в целях модернизации и реконструкции муниципальных объектов городской коммунальной инфраструктуры».

Соглашение о передаче муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» в концессию ПАО «Квадра» было подписано 1 февраля 2019 года. При подписании соглашения заявлялось, что концессионер инвестирует в теплосетевой комплекс Воронежа 3,65 млрд рублей. Между тем после передачи теплосетевого хозяйства в концессию воронежцы жаловались на резко выросшие счета за отопление.