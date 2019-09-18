Челябинск, , 17:08 — REGNUM В Челябинской области сельские кооператоры и фермеры получат господдержку в размере 561 млн рублей. Помощь рассчитана на период вплоть до 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Средства будут предоставлены в рамках региональных и федеральных программ по поддержке и развитию АПК.

Конкурсный отбор получателей помощи в 2019 году уже состоялся. Всего до конца года между ними будет распределено 59 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года Челябинской области предстоит утроить экспорт продуктов питания. По оценкам чиновников, потенциал есть, но пока имеются и не решённые проблемы, например, с поставками продовольствия в Китай, которые могли бы помочь серьёзно нарастить экспорт.

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