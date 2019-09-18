Москва, , 17:05 — REGNUM Москва поддержит резидентов Московского инновационного кластера, объединяющего на своей информационной платформе малые, средние, промышленные и научно-образовательные организации, IT компании и стартапы. Соответствующее сообщение опубликовано 18 сентября на сайте мэра Москвы.

Кластер поможет специалистам из разных отраслей наладить партнерские отношения, объединить усилия и ресурсы для реализации масштабных проектов, разработки и внедрения новых технологичных и инновационных продуктов.

Платформа собрала информацию о более чем 30 тысячах инновационных компаний и 125 тысячах единиц продукции. Для участников проекта создано более 200 мер поддержки, как от федеральных органов и городских организаций, так и от институтов развития.

Стать резидентами кластера могут все компании, развивающиеся в сфере инноваций или привлекающие передовые технологии для реализации своих проектов.