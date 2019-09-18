Тюмень, , 17:04 — REGNUM Одним из основных локомотивов роста экономики Тюменской области является промышленность, доля которой в структуре валовой добавленной стоимости за десять лет увеличилась c 9 до 35%. Об этом заявил глава региона Александр Моор 18 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме.

По словам Моора, Тюменская область занимает второе место среди регионов России по темпу роста промышленного производства.

Объём инвестиций в основной капитал в регионе в 2018 году составил более 380 млрд рублей, что на 21% выше уровня 2017 года, а объем инвестиций на душу населения достиг 252 тыс. рублей — это десятое место среди субъектов России.

Нефтегазовый форум проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября 2019 года. Десятый по счёту форум посвящён модернизации экономики — стратегии лидерства в эпоху глобальных изменений.