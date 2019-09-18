Краснодар, , 16:35 — REGNUM Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Краснодара выдано предупреждение от регионального управления ФАС за нарушение закона о защите конкуренции, 18 сентября журналистам сообщила врио замруководителя управления Карина Бжассо.

Речь идет о представленном в августе городскими властями регламенте оформления общественного транспорта. В этом документе отдельным пунктом прописана рекомендация по отказу от использования наружной рекламы на транспорте. При этом в тексте была указана конкретная дата, к которой перевозчики должны были отказаться от использования рекламы.

«Наше мнение, что регламент и протокол ограничивают конкуренцию на рынке рекламных услуг. Подобные документы носят скорее распорядительный, чем рекомендательный характер — такова наша точка зрения», — заявила Бжассо.

ФАС считает, что регламент нарушает статью 15 ФЗ «О защите конкуренции» и требует до 1 октября отменить пункт 1.5 протокола, после чего известить об этом всех региональных перевозчиков, которых затронул данный регламент.

Напомним, в августе департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара был представлен свод правил по информационному оформлению общественного транспорта. В частности, он вводил запрет на размещение рекламной продукции на стеклах и бортах автомобилей.

С критикой документа выступили СРО «Союз транспортников Кубани» и ООО «Максмедиа». Они обратились за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей на Кубани Игорю Якимчику, который и составил обращение в ФАС.

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