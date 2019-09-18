Москва, , 16:33 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 10 по 16 сентября снизились в среднем на 0,1%, как и в две предыдущие недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, дефляция начала сентября составила 0,2%, инфляция с начала года — 2,2%.

За последнюю неделю сахар-песок подешевел на 1,0%, соль — на 0,7%, свинина — на 0,3%, вермишель, пшено и чай — на 0,2%. Одновременно с этим гречневая крупа подорожала на 0,6%, мясные консервы, сметана, куриные яйца — на 0,3%, рис — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,1%. В том числе морковь стала дешевле на 5,3%, репчатый лук — на 4,9%, картофель — на 4,3%, белокочанная капуста — на 3%, помидоры — на 2,5%. При этом огурцы подорожали на 2,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.

Напомним, в августе Росстат впервые с осени 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, она составила 0,2%.

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