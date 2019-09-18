Ростов-на-Дону, 18 сентября 2019, 16:21 — REGNUM Свыше 107 млн рублей выделено на строительство подземного пешеходного перехода в Ростове-на-Дону. Объект появится на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского.
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города объявила аукцион, сообщается на сайте госзакупок. Основная часть средств выделяется из региональной казны.
Победитель конкурса должен построить объект не позднее первого квартала 2020 года.
Кроме того, подрядчик должен предоставить гарантию на свои работы не менее восьми лет.