Душанбе, , 16:17 — REGNUM Свыше 4,6 млрд долларов или 44 млрд 893,8 млн сомони — в таком размере сложился валовой внутренний продукт Таджикистана по итогам первых восьми месяцев 2019 года. Такие данные приводит министерство экономического развития и торговли страны.

В ведомстве отметили, что по сравнению с тем же отрезком 2018 года наблюдается рост экономики на 7,4% в сопоставимых ценах.

Доминирует в структуре ВВП промышленная продукция, доля которой составила 13,3%. На втором месте по-прежнему сельскохозяйственная продукция 8,3%. Далее следуют розничный товарооборот (8,5%), грузоперевозки (4,7%) и платные услуги (2%).

В таджикистанском минэке подчёркивают, что рост доли промышленности в структуре ВВП (по итогам полугодия этот показатель составлял 12,5%) обусловлен процессом исполнения четвёртой национальной стратегической цели, ранее объявленной президентом страны — индустриализации Таджикистана.

Напомним, переход страны от аграрно-индустриальной модели развития к индустриально-аграрной представлен как одна из основных задач Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.

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