Челябинск, , 16:15 — REGNUM Поставки продовольствия из Челябинской области в Китай позволят нарастить объёмы экспорта. Но пока на китайский рынок попасть сложно, заявил на заседании совета при уральском полпреде избранный губернатор Алексей Текслер.

По его словам, одной из причин проблемы являются ограниченные квоты, а также высокие пошлины. Например, пошлина на ввоз в Китай пшеничной муки составляет 65%. Также поставки сдерживают завышенные требования к срокам годности продовольствия (от года) и сложная процедура входа в крупные торговые сети Китая.

«Прошу обратить внимание на эти вопросы и по возможности помочь с решением», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году экспорт челябинской продукции АПК планируется практически утроить. Чиновники уверены: такое возможно, а у региона есть для этого необходимый потенциал.

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