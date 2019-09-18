Неаполь, Италия, , 16:09 — REGNUM Американская компания Whirpool намерена в конце октября 2019 года передать находящийся в ее управлении завод в Неаполе швейцарской компании Prs, передает Il Sole 24 Ore в среду, 18 сентября.

Как сообщалось ранее, Whirpool рассматривала возможность сокращения или закрытия производства в Неаполе из-за финансовых сложностей. В правительстве Италии отмечали, что компания в последние 5 лет получила из бюджета страны около 50 млн евро в обмен на обещание продолжать работу. Переговоры продолжаются.

В среду рабочие Whirpool провели акцию протеста против решения собственника передать завод другой компании. В ходе акции они перекрыли одну из автомагистралей.

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